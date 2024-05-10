Аннаполис
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временно изменится график движения поездов на двух участках дорог

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Отдельные поезда на участках Барановичи — Волковыск и Минск — Барановичи — Брест будут следовать измененным маршрутом и расписанием, об этом сообщила пресс-служба БЖД.

Источник: Sputnik.by

Так, из-за ремонта на перегоне Слоним — Озерница 15, 16, 20, 23, 27, 30 мая, а также 3, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24 и 27 июня частично изменится маршрут и расписание движения пассажирского поезда № 680 Гродно — Витебск. В эти дни он будет отправляться из Гродно в 10:36 вместо 11:59 и ехать через станцию Лида, а не через Волковыск.

Как отметили в БЖД, в эти же дни на участке Барановичи — Волковыск некоторые поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

Также 20 мая из-за ремонта на станции Барановичи — Полесские поезд № 737 Минск — Брест, которые отправляется из белорусской столицы в 13:15 будет следовать через станцию Барановичи-Центральные, вместе Барановичи-Полесские.

В этот же день некоторые поезда региональных линий экономкласса на участках Минск — Барановичи — Брест также будут курсировать по измененному расписанию и маршруту.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.