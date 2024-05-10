Временно изменится график движения поездов на двух участках дорог

Так, из-за ремонта на перегоне Слоним — Озерница 15, 16, 20, 23, 27, 30 мая, а также 3, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24 и 27 июня частично изменится маршрут и расписание движения пассажирского поезда № 680 Гродно — Витебск. В эти дни он будет отправляться из Гродно в 10:36 вместо 11:59 и ехать через станцию Лида, а не через Волковыск.