Временно изменится график движения поездов на двух участках дорог

Так, из-за ремонта на перегоне Слоним — Озерница 15, 16, 20, 23, 27, 30 мая, а также 3, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24 и 27 июня частично изменится маршрут и расписание движения пассажирского поезда № 680 Гродно — Витебск. В эти дни он будет отправляться из Гродно в 10:36 вместо 11:59 и ехать через станцию Лида, а не через Волковыск.
Как отметили в БЖД, в эти же дни на участке Барановичи — Волковыск некоторые поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием.
Также 20 мая из-за ремонта на станции Барановичи — Полесские поезд № 737 Минск — Брест, которые отправляется из белорусской столицы в 13:15 будет следовать через станцию Барановичи-Центральные, вместе Барановичи-Полесские.
В этот же день некоторые поезда региональных линий экономкласса на участках Минск — Барановичи — Брест также будут курсировать по измененному расписанию и маршруту.
БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.