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Ливень и ветер ожидают в Алматы: ДЧС обратился к горожанам

ДЧС Алматы 10 мая распространил оперативное предупреждение от «Казгидромета», сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Аннаполисе: +14° 5 м/с 88% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: pexels

C 11 по 12 мая в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах, прилегающих к городу Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления, говорится в сообщении.

«ДЧС напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по вашей территории или в непосредственной близости».

обратились в ДЧС.

Кроме того, в ДЧС сообщили, что 11 мая днем, помимо сильного дождя, ожидается гроза, шквальный ветер, при грозе порывы могут достичь 17−22 метров в секунду.

ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

— ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

— если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.