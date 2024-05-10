Сильный ветер и грозы ожидаются в Воронежской области 11 мая

— Возможно падение ветхих деревьев и неустойчивых конструкций. Просим население принять информацию во внимание и скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозом! — предупредили воронежцев в региональном ГУ МЧС.
Завтра днем в Воронеже прогнозируют умеренный дождь, но в отдельных районах области ожидаются грозы.
Сейчас в регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предостережение будет действовать минимум до утра воскресенья, 12 мая.
Во вторник, 7 мая, столицу Черноземья накрыли ураганный ветер и сильный дождь. Порывы ветра спровоцировали падение столбов, веток и стволов деревьев, обрывы кабеля. Ураган опрокидывал мусорные баки, разрушал заборы, срывал куски крыш с домов.