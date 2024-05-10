Сильный ветер и грозы ожидаются в Воронежской области 11 мая

Днем субботы, 11 мая, под влиянием холодного атмосферного фронта циклона местами по Воронежской области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15−18 м/сек. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре в пятницу, 10 мая. По прогнозам синоптиков, в самой столице Черноземья порывы в дневное время достигнут максимум 16 м/сек.