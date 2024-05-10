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Сильный ветер и грозы ожидаются в Воронежской области 11 мая

Днем субботы, 11 мая, под влиянием холодного атмосферного фронта циклона местами по Воронежской области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15−18 м/сек. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре в пятницу, 10 мая. По прогнозам синоптиков, в самой столице Черноземья порывы в дневное время достигнут максимум 16 м/сек.

Сейчас в Аннаполисе: +15° 6 м/с 88% 753 мм рт. ст. +17°

— Возможно падение ветхих деревьев и неустойчивых конструкций. Просим население принять информацию во внимание и скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозом! — предупредили воронежцев в региональном ГУ МЧС.

Завтра днем в Воронеже прогнозируют умеренный дождь, но в отдельных районах области ожидаются грозы.

Сейчас в регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предостережение будет действовать минимум до утра воскресенья, 12 мая.

Во вторник, 7 мая, столицу Черноземья накрыли ураганный ветер и сильный дождь. Порывы ветра спровоцировали падение столбов, веток и стволов деревьев, обрывы кабеля. Ураган опрокидывал мусорные баки, разрушал заборы, срывал куски крыш с домов.