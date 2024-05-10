Житель Челябинской области выиграл в лотерею 607 млн рублей.
Счастливый для южноуральца розыгрыш состоялся 10 мая. По условиям лотереи, для победы нужно было предугадать все выпавшие числа в двух полях билета. Победитель отметил 2, 5, 11 и 13 в первом поле и 3, 6, 10, 17 во втором.
Известно, что новоиспеченный миллионер приобрел лотерейный билет за 250 рублей через мобильное приложение. Имя победителя назовут лишь после того, как он сам узнает о выигрыше и приедет оформлять его в лотерейный центр, который находится в Москве.