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Житель Челябинской области выиграл в лотерею 607 млн рублей

В Челябинской области ищут счастливчика, которому достанется многомиллионный приз.

Источник: Комсомольская правда

Житель Челябинской области выиграл в лотерею 607 млн рублей.

Счастливый для южноуральца розыгрыш состоялся 10 мая. По условиям лотереи, для победы нужно было предугадать все выпавшие числа в двух полях билета. Победитель отметил 2, 5, 11 и 13 в первом поле и 3, 6, 10, 17 во втором.

Известно, что новоиспеченный миллионер приобрел лотерейный билет за 250 рублей через мобильное приложение. Имя победителя назовут лишь после того, как он сам узнает о выигрыше и приедет оформлять его в лотерейный центр, который находится в Москве.