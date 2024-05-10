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На Красную горку изменят расписание дачных маршрутов в Волгограде

12 мая жители региона отмечают народный праздник — Красную горку.

Изменение работы дачного общественного транспорта произошло из-за того, что граждане в этот день планируют поездки к местам захоронений.

Православные посещают могилы близких и родных людей на кладбище. Организованы специальные автобусные маршруты. Автобусы с 9 утра до 15 часов будут работать на 5 направлениях в районах Волгограда. Всего выпустят на линии 45 машин.

12 мая изменится работа автобусов и на дачных маршрутах, сообщается на сайте перевозчика. Транспорт будет возить горожан в СНТ утром, а забирать в вечернее время.