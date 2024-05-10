Жителей Красноярского края просят быть готовыми к эвакуации

МЧС предупреждает жителей Красноярского края о неблагоприятных гидрологических явлениях и просит быть готовыми к эвакуации. Речь идет о населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к крупным рекам.
По данным синоптиков, в период с 10 по 13 мая на реках Большой Енисей, Малый Енисей, Абакан, Туба, Кан, Тасеева, Чулым и их притоках продолжатся процессы весеннего половодья. В горах тает снег, русла переполняются водой.
Плюс в северных районах вскрываются реки — возможны ледяные заторы, из-за которых поднимется уровень воды. Это относится к Енисейскому, Северо-Енисейскому, Туруханскому районам и югу Эвенкии. Возможен выход воды на пойму, затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности.
— Будьте готовы к эвакуации: заблаговременно соберите документы, ценные вещи, теплую одежду, продукты питания и воду на несколько дней, предметы личной гигиены, аптечку с жизненно важными лекарствами. Позаботьтесь о домашних животных, просят спасатели. Места временного размещения уже подготовлены.