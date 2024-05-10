Дождливые выходные и жаркие будни: погода в Алматы на неделю

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 11 по 17 мая 2024 года жителей и гостей южной столицы ждет переменчивая погода: в субботу и воскресенье с осадками и сильным ветром. Однако с понедельника выглянет солнце, а столбик термометра поползет вверх, к среде достигнув +32°С.