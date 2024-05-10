Медики назвали смертельные дозы популярных продуктов

К удивлению, в списке есть и вода. По разным оценкам, убить может от 6 до 7 литров воды. В организме есть внутриклеточная и внеклеточная жидкость. Мембрана (оболочка) клетки регулирует поступление воды внутрь. Если выпить очень много воды, то эта система регуляции может нарушиться. Жидкости из кровяного русла начнет поступать в клетку больше, чем ей нужно, она раздуется, как воздушный шарик, и, в конце концов, погибнет. Если клетки начнут разрушаться массово, то не исключена смерть. Такое состояние сопровождается судорогами и головными болями.