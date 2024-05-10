Более 70% многоквартирных домов Нижнего Новгорода получили отопление

73% многоквартирных домов Нижнего Новгорода получили отопление, тепло также поступает в 82% школ и детских садов. Такие данные на 13:00 10 мая представили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
Сейчас тепло получают 5779 многоквартирных домов и 451 учреждение социальной сферы: детские сады, школы, больницы и поликлиники.
«Работу продолжаем круглосуточно и без выходных. Вместе с ДУКами и ресурсоснабжающими организациями стараемся максимально оперативно вернуть тепло в жилые дома, где есть на это техническая возможность и не были начаты ремонтные работы, и социальные учреждения. На объектах, где были начаты профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность», — отметили специалисты департамента.
Как сообщалось ранее, в связи с аномально низкой для мая температурой глава города Юрий Шалабаев дал поручение пересмотреть график отключения горячей воды в многоквартирных домах.
«Планового отключения, которое должно было начаться в ряде домов с 13 мая, не будет», — подчеркнул он.