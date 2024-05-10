Более 70% многоквартирных домов Нижнего Новгорода получили отопление

«Работу продолжаем круглосуточно и без выходных. Вместе с ДУКами и ресурсоснабжающими организациями стараемся максимально оперативно вернуть тепло в жилые дома, где есть на это техническая возможность и не были начаты ремонтные работы, и социальные учреждения. На объектах, где были начаты профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность», — отметили специалисты департамента.