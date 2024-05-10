Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении оскорбившего Родину-мать мужчины

В начале года мужчина из Башкортостана записал видеообращение, в котором призвал «прикрыть срамные места» скульптуры «Родина-мать». Мужчина заявил, что якобы пообщался с представителями духовенства и жителями Волгограда и понял, что не его одного возмутил излишне откровенный вид монумента на Мамаевом кургане.