Аннаполис
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении оскорбившего Родину-мать мужчины

В феврале 2024 года жителю Башкортостана вид скульптуры «Родина-мать» показался слишком откровенным. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

Источник: Волгоградская правда

В начале года мужчина из Башкортостана записал видеообращение, в котором призвал «прикрыть срамные места» скульптуры «Родина-мать». Мужчина заявил, что якобы пообщался с представителями духовенства и жителями Волгограда и понял, что не его одного возмутил излишне откровенный вид монумента на Мамаевом кургане.

Такой ролик вызвал возмущение общественности. По словам комментаторов, слова жителя Башкортостана нарушают закон. До настоящего момента мужчину не привлекли к ответственности.

Волгоградские следователи сейчас проводят проверку случившегося. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о его ходе, сообщили в СУ СКР по региону.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

СК