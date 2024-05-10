Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении оскорбившего Родину-мать мужчины

В начале года мужчина из Башкортостана записал видеообращение, в котором призвал «прикрыть срамные места» скульптуры «Родина-мать». Мужчина заявил, что якобы пообщался с представителями духовенства и жителями Волгограда и понял, что не его одного возмутил излишне откровенный вид монумента на Мамаевом кургане.
Такой ролик вызвал возмущение общественности. По словам комментаторов, слова жителя Башкортостана нарушают закон. До настоящего момента мужчину не привлекли к ответственности.
Волгоградские следователи сейчас проводят проверку случившегося. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о его ходе, сообщили в СУ СКР по региону.
Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.