В Калининградской области проверяют готовность пляжей к летнему сезону

Уже исследована 291 проба воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Не соответствие гигиенических нормативов по микробиологическим показателям выявлено однократно в пробах на пляже реки Тыльжа в Советске и озеро Лангер в Багратионовске.