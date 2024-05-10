В Калининградской области проверяют готовность пляжей к летнему сезону

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области контролирует подготовку и санитарно-эпидемиологическую безопасность пляжей.
— В настоящее время заявления на прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы поданы на 22 зоны рекреаций (пляжей) на водных объектах, — рассказали в ведомстве.
Уже исследована 291 проба воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Не соответствие гигиенических нормативов по микробиологическим показателям выявлено однократно в пробах на пляже реки Тыльжа в Советске и озеро Лангер в Багратионовске.
Исследовано 72 пробы песка, превышений гигиенических нормативов не установлено.
Работа по санитарно-эпидемиологической оценке пляжей и рекреаций продолжается.