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В Узбекистане создадут центр для анализа и прогнозирования изменений климата

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки. В связи с ухудшением состояния земель и уменьшением водных ресурсов была разработана национальная программа, включающая 52 меры для противодействия этим вызовам с финансированием в размере 294 миллионов долларов из грантов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Среди ключевых инициатив — улучшение одного миллиона гектаров агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ в Приаралье, создание защитных лесополос и усиленное выращивание устойчивых к засолению растений в республике Каракалпакстан и других областях.

Также планируется создать центр для анализа и прогнозирования климатических изменений и установить в пяти областях агрометеорологические станции.

В соответствии с еще одним подготовленным документом намечено выделение субсидий на расходы по лазерному нивелированию земель в Каракалпакстане. Так, производителям зерновых и риса из государственного бюджета будут выделяться субсидии на покрытие до 100% расходов на топливно-смазочные материалы за каждый гектар, выровненный с помощью лазерного нивелира.

Для улучшения работы тепличных хозяйств предложено компенсировать 50% затрат на привлечение иностранных специалистов, таких как агрономы, энтомологи и лаборанты. Кроме того, планируется возмещение до 20% стоимости приобретения угольных котлов.

экология