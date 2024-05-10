В Узбекистане создадут центр для анализа и прогнозирования изменений климата

Среди ключевых инициатив — улучшение одного миллиона гектаров агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ в Приаралье, создание защитных лесополос и усиленное выращивание устойчивых к засолению растений в республике Каракалпакстан и других областях.
Также планируется создать центр для анализа и прогнозирования климатических изменений и установить в пяти областях агрометеорологические станции.
В соответствии с еще одним подготовленным документом намечено выделение субсидий на расходы по лазерному нивелированию земель в Каракалпакстане. Так, производителям зерновых и риса из государственного бюджета будут выделяться субсидии на покрытие до 100% расходов на топливно-смазочные материалы за каждый гектар, выровненный с помощью лазерного нивелира.
Для улучшения работы тепличных хозяйств предложено компенсировать 50% затрат на привлечение иностранных специалистов, таких как агрономы, энтомологи и лаборанты. Кроме того, планируется возмещение до 20% стоимости приобретения угольных котлов.