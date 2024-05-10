В Узбекистане создадут центр для анализа и прогнозирования изменений климата

В соответствии с еще одним подготовленным документом намечено выделение субсидий на расходы по лазерному нивелированию земель в Каракалпакстане. Так, производителям зерновых и риса из государственного бюджета будут выделяться субсидии на покрытие до 100% расходов на топливно-смазочные материалы за каждый гектар, выровненный с помощью лазерного нивелира.