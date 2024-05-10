Стало известно, сколько человек уехало из Алматы за последние месяцы

Согласно данным БНС АСПиР, в первом квартале 2024 года из Алматы на ПМЖ в другие регионы уехало 20,9 тыс. человек. Увеличившись почти на 25% (4,1 тыс. человек) к предыдущему периоду, показатель достиг максимума по крайней мере с начала 2018 года.