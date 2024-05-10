Москвичам рассказали о скором возвращении тепла

Ранее скорое возвращение тепла в столичный регион спрогнозировала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно ее ожиданиям, майское тепло вернется в середине мая. При этом, насколько активным будет потепление, специалист затруднилась ответить. Однако уже во второй половине месяца, по словам метеоролога, погода компенсирует москвичам «страдания в майские праздники».