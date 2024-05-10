Москвичам рассказали о скором возвращении тепла

Он уточнил, что возвращение теплой погоды затронет не только жителей Москвы, но и Центральной части России. Этот регион накроет антициклон, в результате чего установятся благоприятные условия с минимальным количеством осадков.
В середине следующей недели воздух в Москве прогреется до 10−15 градусов Цельсия. В четверг температура в южной части Московской области поднимется до 17−18 градусов. К следующим выходным столбики термометров будут находиться стабильно выше 15 градусов, заключил Вильфанд.
Ранее скорое возвращение тепла в столичный регион спрогнозировала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно ее ожиданиям, майское тепло вернется в середине мая. При этом, насколько активным будет потепление, специалист затруднилась ответить. Однако уже во второй половине месяца, по словам метеоролога, погода компенсирует москвичам «страдания в майские праздники».