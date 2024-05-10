Синоптики сказали про снег и до −3 в большие выходные с 11 по 14 мая в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 11 мая прогнозируются кратковременные дожди местами по Гомельской и Могилевской областям. В дневное время дожди возможны по востоку Витебской области, а также на Могилевщине. Также не исключены грозы. На остальной территории страны будет без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 градуса по северо-западной части и до +9 градусов по югу. Днем воздух прогреется от +10 до +16 градусов. Вместе с тем синоптики предупредили про сильный ветер.