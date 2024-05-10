Синоптики сказали про снег и до −3 в большие выходные с 11 по 14 мая в Беларуси

Синоптики предупредили про снег и заморозки до −3 градусов в большие выходные с 11 до 14 мая в Беларуси, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 11 мая прогнозируются кратковременные дожди местами по Гомельской и Могилевской областям. В дневное время дожди возможны по востоку Витебской области, а также на Могилевщине. Также не исключены грозы. На остальной территории страны будет без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 градуса по северо-западной части и до +9 градусов по югу. Днем воздух прогреется от +10 до +16 градусов. Вместе с тем синоптики предупредили про сильный ветер.
В воскресенье, 12 мая, в Беларуси будет преобладать переменная облачность, без осадков, однако кратковременные дожди и мокрый возможны утром и днем в восточных регионах. Ветер окажется северо-западный, порывистый. В ночное время температура окажется от +1 до +5 градусов. Но синоптики предупреждают о заморозках местами от 0 до −3. Днем температура воздуха составит от +9 по северо-восточной части и до +18 — по юго-западу.
В понедельник, 13 мая, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет преобладать переменных направлений. В ночное время прогнозируется от +1 до +6 градусов, по северо-востоку Беларуси ожидаются заморозки от 0 до −3. Днем температура окажется от +11 до +17 градусов, а по юго-западу воздух прогреется до +19.
Во вторник, 14 мая, согласно данным Белгидромета, кратковременные дожди пройдут местами по стране. Заморозки в ночное время сохранятся. Синоптики предупреждают про −3 градуса. Минимальная температура ночью составит от +1 до +8 градусов. Днем будет от +10 до 17 градусов, а по юго-западу — до +19.