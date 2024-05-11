Что можно и нельзя делать в Максимов день 11 мая, который называют Березосок

Не следует детям до трех лет стричь ногти и волосы, так как могут начаться болезни. На 11 мая никогда не планировали помолвку. Согласно приметам, семья очень быстро распадется. Кроме того, старались не пить без надобности березовый сок. Подобное может спровоцировать развитие болезней.