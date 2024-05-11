Что можно и нельзя делать в Максимов день 11 мая, который называют Березосок

Православная церковь 11 мая вспоминает святого Максима. В народе празднуют Максимов день. Но у праздника есть еще одно название — Березосок. Все дело в том, что с 11 мая начинали собирать березовый сок. Считалось, что в указанный день он обладал целебной силой.
Что нельзя делать 11 мая
Не следует детям до трех лет стричь ногти и волосы, так как могут начаться болезни. На 11 мая никогда не планировали помолвку. Согласно приметам, семья очень быстро распадется. Кроме того, старались не пить без надобности березовый сок. Подобное может спровоцировать развитие болезней.
Что можно делать 11 мая
По традиции, 11 мая березовым соком было принято поить больных для того, чтобы они поскорее выздоровели. У тех же, у кого имеются определенные проблемы с кожей на лице, следует умыться березовым соком.
Согласно приметам, теплая ночь и большое количество звезд обещают богатый урожай. На солнечной лето указывает ясный восход. Звезды, которые сильно мерцают на рассвете, предупреждают про дождь.