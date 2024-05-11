Стало известно, когда для 11-классников прозвенит последний звонок в Иркутске 2024

Школьная пора совсем скоро закончится у учеников 11 классов. Этой весной они попрощаются со школьными учителями и сделают еще один шаг на пути к взрослой жизни. Последний звонок в Иркутске 2024 прозвенит в этот раз для 3610 одиннадцатиклассников. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города Иркутска.
Последний звонок в Иркутске 2024: когда будет
— В 2024 году из муниципальных образовательных организаций выпускаются 3610 учеников 11 классов, — говорят в мэрии города. — Выпускников же 9-х классов в Иркутске 8413.
Напомним, что у выпускающихся из девятого класса школьников есть выбор — пойти учится дальше в 10 и 11 класс, либо же отправиться получать среднее специальное образование, например, в колледж.
— Последний звонок в школах пройдет 24 и 25 мая, — дополнили в городской администрации.
Последний звонок в Иркутске 2024 — это традиционный праздник и небольшая передышка для выпускников во время сдачи экзаменов. Так, девятиклассники после торжеств вернутся к повторению пройденного материала для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), а одиннадцатиклассники к сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). И ЕГЭ, и ОГЭ начнутся еще до того, как прозвенит последний звонок в Иркутске 2024.
— Основной период сдачи ОГЭ начнется 21 мая, а закончится по 2 июля, — напоминают в администрации города Иркутска, а основной период ЕГЭ стартует 23 мая, завершится 5 июля.
Последний звонок в Иркутске 2024: куда сходить
В школах города последний звонок в Иркутске 2024 обычно проходит в торжественной обстановке. В школьных дворах или на школьных стадионах в этот день принято проводить линейки. Ученики все приходят в форме с лентами, на которых гордо красуется надпись «Выпускник». Учителя, директор произносят напутственные слова, а в завершении события звонит тот самый последний звонок в Иркутске 2024.
Старшеклассники к этому времени обычно уже коллективно принимают решение, куда сходить после последнего звонка в Иркутске. Но, если времени подумать об этом не было, то всегда можно отправиться в любой из городских музеев. Например, в Иркутском художественном музее на Ленина, 5 в мае 24−25 будут работать сразу шесть различных по тематике выставок — с картинами, скульптурами, графикой
Также различные экспозиции будут открыты взорам школьников в Галерее сибирского искусства — «Палитра Победы», «Моноголог», «Коллекция графики В. В. Фалинского», в Усадьба Сукачева — «Встречаем пернатых», «С куклой по жизни», «Учить. Любить. Творить.», «Во власти камня».
В Иркутском краеведческом музее можно заранее договориться о проведении интересной акции для группы учеников. Так, в мае 2024 года здесь проводят мастер-класса по сборке-разборке оружия «Славе не — меркнуть, традициям — жить!», «Киноринг» на знание советских военных фильмов, пешеходную экскурсию «Я сибирской породы» о дважды герое СССР Афанасии Белобородовом, военно-патриотическую игру «Военный алфавит» по истории Великой Отечественной войны, а также лекции «Чумовой лекторий». Многое из этого доступно по Пушкинской карте.
Также по карте можно попасть на концерт московской органистки Елены Симонянц в Органном зале 25 мая или в то же время оказаться на фестивале оперной музыки «Дыхание Байкала». А можно посетить Музей истории города Иркутска и узнать больше о своемй малой родине.
НА ЗАМЕТКУ!
Запрет на продажу алкоголя.
Во время праздника последний звонок в Иркутске 2024 обычно каждый год вводят ограничение на розничную продажу алкогольной продукции. Например, в прошлом году оно действовало в праздничные дни с 08.00 до 23.00. Скорей всего, в этот раз введут такое же ограничение.
ЦИФРА.
3610 учеников заканчивают в 2024 году 11 класс;
8413 школьников заканчивают в этом году 9 класс.