Стало известно, когда для 11-классников прозвенит последний звонок в Иркутске 2024

Старшеклассники к этому времени обычно уже коллективно принимают решение, куда сходить после последнего звонка в Иркутске. Но, если времени подумать об этом не было, то всегда можно отправиться в любой из городских музеев. Например, в Иркутском художественном музее на Ленина, 5 в мае 24−25 будут работать сразу шесть различных по тематике выставок — с картинами, скульптурами, графикой и т. д. Выпускники 9-х классов могут заранее договориться о квесте «Виды и жанры». 25 мая здесь же в 18.00 проведут экскурсию по выставке «Семья. О том, что действительно важно».