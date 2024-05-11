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В Новосибирске заметили желтый налет на машинах

Жители Новосибирска обнаружили странный зеленый налет на улицах города.

Источник: Новосибирск с огоньком

В Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали сообщение о том, что в городе был замечен зеленый налет, который осел на поверхности машин.

Некоторые жители Новосибирска забили тревогу, заявив, что это нанесет вред здоровью, однако позже стало известно, что это всего лишь пыльца, которая летит с деревьев.

Отмечается, что для обычного организма пыльца безвредна, но она может вызвать аллергию у предрасположенных к ней людей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, в Новосибирской области более 800 жителей пострадали от клещей.