Конфликтную тигрицу с травмой лапы из Приморья перевезли в Хабаровск

Отловленную в Анучинском районе тигрицу не выпустят в дикую природу. Вернуться в естественную среду обитания она не может из-за травм, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».
Как поделились представители учреждения, решению Росприроднадзора хищница переехала в Зоосад Приамурский им. В. П. Сысоева. В дикую природу ее не выпускают из-за травмы лапы и поломанных клыков.
«После лечения ее состояние нормализовалось, но, пережив подобные повреждения, на воле она бы не справилась. Ей требуется постоянное наблюдение и забота специалистов, которые она и будет получать в Хабаровске», — добавили в пресс-службе центра.
Напомним, что поймали тигрицу в начале февраля.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что пойманного в Черниговском районе полосатого хищника из Приморья перевезли в ленинградский хоспис.