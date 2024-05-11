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Конфликтную тигрицу с травмой лапы из Приморья перевезли в Хабаровск

Тигрица, убившая собак в селе Чернышевка, не вернется в дикую природу.

Источник: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Отловленную в Анучинском районе тигрицу не выпустят в дикую природу. Вернуться в естественную среду обитания она не может из-за травм, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».

Как поделились представители учреждения, решению Росприроднадзора хищница переехала в Зоосад Приамурский им. В. П. Сысоева. В дикую природу ее не выпускают из-за травмы лапы и поломанных клыков.

«После лечения ее состояние нормализовалось, но, пережив подобные повреждения, на воле она бы не справилась. Ей требуется постоянное наблюдение и забота специалистов, которые она и будет получать в Хабаровске», — добавили в пресс-службе центра.

Напомним, что поймали тигрицу в начале февраля.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что пойманного в Черниговском районе полосатого хищника из Приморья перевезли в ленинградский хоспис.

флора и фауна