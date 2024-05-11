Башкирию в ночь на 11 мая озарило северное сияние

Судя по фотографиям, которые появились в соцсетях в ночь на 11 мая, северное сияние заметили в деревне Ветошниково под Уфой, в Зилаирском и Стерлибашевском районах.
Земля минувшей ночью оказалась в потоке высокоскоростного солнечного ветра. В связи с этим небесное явление наблюдалось практически на всей территории России, сообщается на странице группы «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».
Напомним, башкирские синоптики обещают потепление. По данным Башгидрометцентра, в центральных районах республики 11 мая прогнозируется переменная облачность. Ветер южный, юго-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, +3°, днем +10, +12°, сообщало информагентство «Башинформ».