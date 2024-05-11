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Биолог Яновский объяснил появлении пыльцы в Новосибирске

Новосибирский биолог объяснил, почему в городе появилась пыльца.

Источник: Сиб.фм

Жители Новосибирска начали активно выкладывать фотографии с зеленой пыльцой, которая накрыла весь город. Некоторые из них напуганы, что это может быть опасное вещество, которое принесет вред организму.

Однако, как сообщает сайт VN.ru, ссылаясь на слова биолога Алексея Яновского, пыльцы зеленого цвета не бывает, так как почти у всех растений она желтая, но все же некоторая пыльца может приобретать зеленый оттенок.

«В эти необычайно теплые дни многие виды деревьев как-то одновременно зацвели. И тополя, и клены, и, конечно же, березы», — отметил Алексей Яновский.

По этой причине, как пояснил биолог, пыльца активно разлетелась по Новосибирску. Но вот сколько продлится период цветения, неизвестно, так как во многом это зависит от погоды.

экология