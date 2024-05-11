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Жители Кузбасса увидели северное сияние

Уникальное природное явления наблюдали в Кемеровской области почти повсеместно.

В ночь с 10 на 11 мая 2024 года кемеровчане наблюдали удивительное природное явление — северное сияние. На географических широтах такого уровня оно считается редким. Любуются им обычно на 70-х градусах северной широты и выше.

«Происходит магнитная буря уровня G4.7. До высшего пятого уровня не хватает 0.3 балла. Полярные сияния наблюдаются на географических широтах до 40 градусов», — сообщают эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

На этот раз все красоты северного сияния смогли в Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Казани и даже в Краснодаре и Анапе. Последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года.