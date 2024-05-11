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В Башкирии на следующей неделе ожидается потепление до +18°

Погода улучшится к концу недели.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 88% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков в Башкирии в конце следующей недели потеплеет до +18°.

Сегодня, 11 мая, ожидается осадки в виде дождя, порывы ветра достигнут 17 м/с. Дневная температура составит +10 градусов, а ночью опустится до +3.

12 мая, ветер составит 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в районе +8 градусов днём и +3 градусов ночью. В течение всего дня ожидаются дожди.

В понедельник, 13 апреля, температура днем составит +9, ночью опустится до +1 градуса. Порывы ветра до 10 м/с.

Потепление в республике ожидается во второй половине недели.