В Башкирии на следующей неделе ожидается потепление до +18°

По прогнозам синоптиков в Башкирии в конце следующей недели потеплеет до +18°.
Сегодня, 11 мая, ожидается осадки в виде дождя, порывы ветра достигнут 17 м/с. Дневная температура составит +10 градусов, а ночью опустится до +3.
12 мая, ветер составит 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в районе +8 градусов днём и +3 градусов ночью. В течение всего дня ожидаются дожди.
В понедельник, 13 апреля, температура днем составит +9, ночью опустится до +1 градуса. Порывы ветра до 10 м/с.
Потепление в республике ожидается во второй половине недели.