На Челябинскую область обрушатся дожди и мокрый снег

Совсем не майская погода будет царить на Южном Урале в субботу, 11 мая, ведь большинство территорий региона накроют дожди и мокрый снег. Ещё больше настроение жителей может омрачить мощный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать аж 21 метра в секунду. Подробнее о погодной обстановке на сегодня, рассказали синоптики.