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На Челябинскую область обрушатся дожди и мокрый снег

Совсем не майская погода будет царить на Южном Урале в субботу, 11 мая, ведь большинство территорий региона накроют дожди и мокрый снег. Ещё больше настроение жителей может омрачить мощный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать аж 21 метра в секунду. Подробнее о погодной обстановке на сегодня, рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 88% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: Pchela.News

Днём температура воздуха в Челябинской области будет колебаться между +10 и +15 градусами.

А жители регионального центра сегодня, 11 мая, могут порадоваться, потому что в городе осадки не ожидаются. Столбики термометров в этот день покажут +11…+13 градусов, подует порывистый юго-западный ветер. Согласно долгосрочному прогнозу, завтра, 12 мая, в Челябинске потеплеет до +19 градусов, пойдёт дождь.

Накануне, 10 мая, на Южном Урале выпал снег. Сугробы белели на фоне яркой зелени и цветов, восхищали своей красотой и расстраивали водителей. Восхитительные кадры можете посмотреть в нашем фоторепортаже.