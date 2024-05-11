На Челябинскую область обрушатся дожди и мокрый снег

Днём температура воздуха в Челябинской области будет колебаться между +10 и +15 градусами.
А жители регионального центра сегодня, 11 мая, могут порадоваться, потому что в городе осадки не ожидаются. Столбики термометров в этот день покажут +11…+13 градусов, подует порывистый юго-западный ветер. Согласно долгосрочному прогнозу, завтра, 12 мая, в Челябинске потеплеет до +19 градусов, пойдёт дождь.
Накануне, 10 мая, на Южном Урале выпал снег. Сугробы белели на фоне яркой зелени и цветов, восхищали своей красотой и расстраивали водителей. Восхитительные кадры можете посмотреть в нашем фоторепортаже.