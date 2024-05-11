Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семи районах Хабаровского края ожидается сильный дождь

По сообщению МЧС России по Хабаровскому краю, сразу в семит районах региона ожидается сильный дождь и порывы ветра.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: МК.RU Хабаровск

По сообщению МЧС России по Хабаровскому краю, сразу в семит районах региона ожидается сильный дождь и порывы ветра. Речь идет о Вяземском, Бикинском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Нанайском районах и районе имени Лазо.

На обозначенных территориях, по прогнозу синоптиков, 12 мая ожидаются сильные осадки. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Возможен подъем воды в реках и размытие дорог.

МЧС предупреждает жителей и просит не покидать пределы населенных пунктов. А также по возможности остаться дома. В случае происшествия звоните по номерам «101» или «112»!