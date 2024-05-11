В семи районах Хабаровского края ожидается сильный дождь

По сообщению МЧС России по Хабаровскому краю, сразу в семит районах региона ожидается сильный дождь и порывы ветра. Речь идет о Вяземском, Бикинском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Нанайском районах и районе имени Лазо.
На обозначенных территориях, по прогнозу синоптиков, 12 мая ожидаются сильные осадки. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Возможен подъем воды в реках и размытие дорог.
МЧС предупреждает жителей и просит не покидать пределы населенных пунктов. А также по возможности остаться дома. В случае происшествия звоните по номерам «101» или «112»!