Около 1,2 тыс. домов Челябинска останутся без горячей воды с 21 мая

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Челябинске запланировано шесть этапов: с 21 мая по 4 июня, с 18 июня по 2 июля, с 9 июля по 23 июля, с 16 июля по 30 июля, с 30 июля по 13 августа и с 14 августа по 28 августа.