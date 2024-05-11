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Около 1,2 тыс. домов Челябинска останутся без горячей воды с 21 мая

В Челябинске с 21 мая стартуют гидравлические испытания — первый этап продлится по 4 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Без горячей воды во всех районах останутся 1 183 жилых дома, 75 детсадов, 71 учебное заведение и 23 больницы.

«Испытания проводят для того, чтобы своевременно выявить слабые места и устранить повреждения, подготовить город к предстоящему отопительному периоду», — говорят специалисты.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Челябинске запланировано шесть этапов: с 21 мая по 4 июня, с 18 июня по 2 июля, с 9 июля по 23 июля, с 16 июля по 30 июля, с 30 июля по 13 августа и с 14 августа по 28 августа.

Первый этап — с 21 мая по 4 июня:

  • Калининский район.
  • Курчатовский район.
  • Ленинский район.
  • Металлургический район.
  • Советский район.
  • Тракторозаводский район.
  • Центральный район.

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