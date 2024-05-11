Около 1,2 тыс. домов Челябинска останутся без горячей воды с 21 мая

Без горячей воды во всех районах останутся 1 183 жилых дома, 75 детсадов, 71 учебное заведение и 23 больницы.
«Испытания проводят для того, чтобы своевременно выявить слабые места и устранить повреждения, подготовить город к предстоящему отопительному периоду», — говорят специалисты.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Челябинске запланировано шесть этапов: с 21 мая по 4 июня, с 18 июня по 2 июля, с 9 июля по 23 июля, с 16 июля по 30 июля, с 30 июля по 13 августа и с 14 августа по 28 августа.
Первый этап — с 21 мая по 4 июня:
- Калининский район.
- Курчатовский район.
- Ленинский район.
- Металлургический район.
- Советский район.
- Тракторозаводский район.
- Центральный район.