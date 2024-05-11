Kyodo: Япония уничтожит препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд

Речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck, а также о таблетках Paxlovid от компании Pfizer. В общей сложности японские власти закупили их в объеме, необходимом для 5,6 млн человек. Около 4,3 млн таблеток (77% от всего количества) остались неиспользованными, они подлежат утилизации.