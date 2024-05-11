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Kyodo: Япония уничтожит препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд

По данным агентства, речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck, а также о таблетках Paxlovid от компании Pfizer.

Источник: ThisisEngineering

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Власти Японии намерены уничтожить крупный объем приобретенных ранее препаратов от COVID-19 на общую сумму около 300 млрд иен ($1,93 млрд). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck, а также о таблетках Paxlovid от компании Pfizer. В общей сложности японские власти закупили их в объеме, необходимом для 5,6 млн человек. Около 4,3 млн таблеток (77% от всего количества) остались неиспользованными, они подлежат утилизации.

Ранее в Японии также было решено уничтожить около 240 млн доз вакцин от коронавируса на сумму порядка 660 млрд иен ($4,2 млрд).

В мае 2023 года правительство страны перевело COVID-19 из разряда опасных заболеваний в категорию, аналогичную сезонному гриппу.

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