Астроном Язев рассказал о начале самой мощной за много лет магнитной бури

«Прогноз наконец-то сбылся: бушует мощнейшая за много лет магнитная буря. Так называемый Кр-индекс достиг максимального значения — 9. Класс магнитной бури оценивается баллом G5. Это не просто сильная, а экстремально сильная магнитная буря. А мы тем временем продолжаем жить. Я, например, сегодня отправляюсь на дачу — работать лопатой».