Астроном Язев рассказал о начале самой мощной за много лет магнитной бури

Астроном из Иркутска Сергей Язев рассказал о начале самой мощной за многие годы магнитной бури.
«Прогноз наконец-то сбылся: бушует мощнейшая за много лет магнитная буря. Так называемый Кр-индекс достиг максимального значения — 9. Класс магнитной бури оценивается баллом G5. Это не просто сильная, а экстремально сильная магнитная буря. А мы тем временем продолжаем жить. Я, например, сегодня отправляюсь на дачу — работать лопатой».
Сильные магнитные бури также вызвали полярные сияния, которые можно было наблюдать в Иркутской области в ночь с 10 на 11 мая. Наблюдатели Иркутского планетария и Иркутского регионального астрономического общества зафиксировали его в Усть-Ордынском Бурятском округе, Иркутском и Слюдянском районах. Кадры передали для анализа сотрудникам Института солнечно-земной физики.