Воробьев: Пока рано говорить, что будет на месте «Крокус Сити Холла»

Пожар, о котором идет речь, произошел 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Группа вооруженных террористов открыла огонь по находившимся в здании людям, после чего они подожгли зрительный зал. Площадь обрушения конструкций в «Крокусе» после пожара составила семь тысяч квадратных метров. Последние подробности о произошедшей трагедии — в материале «Вечерней Москвы».