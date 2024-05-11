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Южноуральцам рассказали, как избежать укусов клещей

В Челябинской области проснулось много клещей. После их укусов за помощью к медикам обратилось уже несколько тысяч южноуральцев.

Источник: Южноуральская панорама

Эксперты ведомства советуют при выезде на природу надевать светлую одежду с длинными рукавами и штанами, которые бы полностью закрывали ноги. На таком одеянии легче обнаружить насекомое, а также усложнит им задачу по поиску оголённого участка кожи.

Также специалисты Роспотребнадзора указывают, что на природе лучше не ложиться на траву. По возвращению же домой стоит тщательно осмотреть себя и своих родственников.

Если же клещ всё-таки присосался, то стоит немедленно обратиться в местный травмпункт, где его извлекут. А в случае самостоятельного извлечения насекомого, его нужно поместить во влажную ватку и передать в лабораторию для исследований.

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