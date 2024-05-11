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В центральных и южных районах Красноярского края 12 мая ожидается сильный ветер

На юге Таймыра местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 12 мая, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, ночью гроза и сильные дожди. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.

Помимо этого, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду будет бушевать на юге Таймыра.

Жителям региона рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На прошлой неделе в пресс-центре «КП»-Красноярск прошла традиционная пресс-конференция, посвященная погодным сюрпризам и опасностям начавшегося месяца. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в мае, а заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников предупредил о рисках ЧС в регионе.