В центральных и южных районах Красноярского края 12 мая ожидается сильный ветер

На прошлой неделе в пресс-центре «КП»-Красноярск прошла традиционная пресс-конференция, посвященная погодным сюрпризам и опасностям начавшегося месяца. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в мае, а заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников предупредил о рисках ЧС в регионе.