Запреты на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Запреты на посещение лесных массивов введены в 13 районах Беларуси, еще в 37 действуют ограничения, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза страны.
Еще в пятницу, 10 мая, запреты действовали в 12 районах, а ограничения — в восьми.
В настоящий момент больше всего окрашена в красный цвет, означающий, что в этих районах посещение лесов запрещено полностью, Брестская область. Здесь запреты действуют в Брестском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Малоритском, Пинском и Пружанском районах.
В Гродненской области строгие запреты действуют в четырех районах: в Вороновском, Лидском, Мостовском и Щучинском. Еще в одном районе Минской области нельзя ходить в лес — Столбцовском. Во всех этих трех областях также действуют ограничения.
Что касается Гомельской области, то там нет запретов на посещения, зато введены ограничения в 16 районах. Лесные массивы в Витебской и Могилевской области полностью открыты для посещения.
Напомним, что если вводится ограничение, то в лесах можно собирать ягоды и грибы, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
А вот если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.