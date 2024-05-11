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Геомагнитный шторм вызвал северное сияние над Воронежской областью

Воронежцы будут ощущать влияние бури до вечера субботы.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 82% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: соцсети

Минувшей ночью жители Воронежской области снова наблюдали в небе северное сияние. Причиной необычного для наших широт явления стал магнитный шторм уровня G4, вызванный коронарным выбросом Солнца, который учение назвали «каннибальским».

— «Каннибальский» корональный выброс массы формируется, когда более быстрый выброс догоняет и поглощает более медленный, произошедший ранее, — поясняет сайт «Гисметео». — Это приводит к слиянию и усилению ударных волн, которые при попадании в магнитосферу Земли вызывают мощные геомагнитные бури.

Пик бури — 8 из 9 возможных баллов — пришелся на 3 часа ночи. Потом интенсивность шторма начала снижаться. Утром сила бури составила 7 баллов. К вечеру она снизится до 5, но «штормить» землян будет до вечера, предупредили специалисты.

Небесное шоу — северное сияние — смогли наблюдать жители южных районов региона, поскольку ближе к вечеру небо над Воронежем и северной частью региона затянули облака и пошел дождь.

Кроме северных сияний геомагнитные бури такого масштаба могут приводить к сбоям в работе спутников и энергосистем. О данным ученых, за этот солнечный цикл (он начался в 2019 году) было зафиксировано всего три геомагнитных бури класса G4, последняя из которых была недавно — 23 марта 2024.