Геомагнитный шторм вызвал северное сияние над Воронежской областью

Кроме северных сияний геомагнитные бури такого масштаба могут приводить к сбоям в работе спутников и энергосистем. О данным ученых, за этот солнечный цикл (он начался в 2019 году) было зафиксировано всего три геомагнитных бури класса G4, последняя из которых была недавно — 23 марта 2024.