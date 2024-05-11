Очереди фур и легковушек на границах Беларуси и ЕС сохраняются в выходные

При этом самая большая очередь из легковых автомобилей образовалась на польском направлении: в пункте пропуска «Брест» находится 150 машин. На границе Беларуси и Литвы также есть скопления легкового транспорта — 40 в «Каменном Логе» и 50 в «Беняконях».