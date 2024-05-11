Очереди фур и легковушек на границах Беларуси и ЕС сохраняются в выходные

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Почти 2,5 тыс. грузовых и легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
По данным ведомства, утром в субботу самые большие очереди из грузового автотранспорта фиксируются на границе Беларуси с Литвой. В двух действующих пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» находится 600 и 590 фур, соответственно.
Что касается польского направления, в ПП «Козловичи» скопилось 600 грузовиков. Немного меньше грузовых машин находится на белорусско-латвийской границе. В пункте пропуска «Григоровщина» ждут выезда 410 фур.
При этом самая большая очередь из легковых автомобилей образовалась на польском направлении: в пункте пропуска «Брест» находится 150 машин. На границе Беларуси и Литвы также есть скопления легкового транспорта — 40 в «Каменном Логе» и 50 в «Беняконях».
На белорусско-латвийской границе очередей из легковушек нет.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.
Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.