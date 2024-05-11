Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури на Солнце.

Источник: AP 2023

«Прямо сейчас происходит мощная геомагнитная солнечная буря — крупнейшая за длительное время», — отметил Маск в X (ранее Twitter). «Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают», — добавил он.

Согласно сообщению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз.

Согласно данным NOAA, буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи. Солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

космос