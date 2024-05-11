Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури

Согласно сообщению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз.