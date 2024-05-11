Полярное сияние над Новосибирской областью попало в кадр астрофотографа

Фото и видео атмосферного явления запечатлел известный новосибирский астрофотограф Алексей Поляков и опубликовал их у себя в соцсетях.
По словам Алексея, съемку он проводил в 30 километрах от областного центра, недалеко от деревни Жеребцово.
«Друзья, это было эпично! Несмотря на облака, мы видели бурю G8 во всей красе, когда в 3:15 шарахнуло так, что местность осветилась, как на рассвете, а кадры ушли в пересвет», — поделился подробностями процесса Поляков.
Полярное сияние возникает в период магнитных бурь. Ночью 11 мая колебания достигли уровня G8 — экстремально сильная буря. Интенсивность бури постепенно снижается, однако продлится она до вечера воскресенья, 12 мая. Вполне вероятно, что грядущей ночью жители региона снова смогут наблюдать в небе полярное сияние.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал Солнце.