Мощные магнитные бури устроили северное сияние над Екатеринбургом. ФОТО

Напомним, северное сияние — это оптическое явление в ионосфере, выражающееся в свечении разреженного воздуха на высотах от нескольких десятков до нескольких сот километров. Оно возникает при магнитных бурях. Ширина светящихся областей до 100 км. Окраска свечения чаще всего бывает голубовато-белая, желто-зеленая, реже — красноватая и фиолетовая. Санакоев ранее дал рекомендации по съемке полярного сияния. Дело в том, что чаще всего человеческий глаз в темноте не видит красные сплохи атмосферного явления.