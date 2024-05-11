Мощные магнитные бури устроили северное сияние над Екатеринбургом. ФОТО

По словам ученых, солнце выбросило четыре облака плазмы, они ударили по магнитному полю Земли. Ожидается, что уральцы в ближайшие ночи снова увидят северное сияние, если небо будет безоблачным.
Прошедшая магнитная буря на Земле впервые с августа 2005 года достигла экстремального уровня мощности G5, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. При таком уровне возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.
Напомним, северное сияние — это оптическое явление в ионосфере, выражающееся в свечении разреженного воздуха на высотах от нескольких десятков до нескольких сот километров. Оно возникает при магнитных бурях. Ширина светящихся областей до 100 км. Окраска свечения чаще всего бывает голубовато-белая, желто-зеленая, реже — красноватая и фиолетовая. Санакоев ранее дал рекомендации по съемке полярного сияния. Дело в том, что чаще всего человеческий глаз в темноте не видит красные сплохи атмосферного явления.