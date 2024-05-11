Порывы до 25 м/с: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 11 мая, в Башкирии объявили штормовое предупреждение. Пресс-служба МЧС республики предупредило граждан об опасных явлениях.
По данным ведомства, днем и вечером в ряде муниципалитетов ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Сотрудники экстренной службы призвали жителей Башкирии проявить внимательность и соблюдать осторожность: не пытаться прятаться за остановочными пунктами, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями.
Автомобилистам настоятельно порекомендовали парковать свои машины подальше от деревьев и слабозакрепленных конструкций.