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Порывы до 25 м/с: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Александр Черных

Сегодня, 11 мая, в Башкирии объявили штормовое предупреждение. Пресс-служба МЧС республики предупредило граждан об опасных явлениях.

По данным ведомства, днем и вечером в ряде муниципалитетов ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Сотрудники экстренной службы призвали жителей Башкирии проявить внимательность и соблюдать осторожность: не пытаться прятаться за остановочными пунктами, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями.

Автомобилистам настоятельно порекомендовали парковать свои машины подальше от деревьев и слабозакрепленных конструкций.