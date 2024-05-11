Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные дожди надвигаются на Казахстан

Сильные дожди надвигаются на Казахстан. Об этом предупреждают синоптики, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 87% 751 мм рт. ст. +14°

В Казгидромете рассказали, какой будет погода на 11—13 мая.

«Поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, в которых пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха», — сообщили синоптики.

Отмечается, что по мере смещения фронтальных зон на восток страны, а также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом максимальная температура постепенно будет повышаться до 22−27 градусов тепла.

Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако столбики термометров днем постепенно достигнут 20−32 градусов тепла.