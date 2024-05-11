Сильные дожди надвигаются на Казахстан

Отмечается, что по мере смещения фронтальных зон на восток страны, а также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом максимальная температура постепенно будет повышаться до 22−27 градусов тепла.