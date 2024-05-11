Сильные дожди надвигаются на Казахстан

В Казгидромете рассказали, какой будет погода на
«Поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, в которых пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха», — сообщили синоптики.
Отмечается, что по мере смещения фронтальных зон на восток страны, а также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом максимальная температура постепенно будет повышаться до 22−27 градусов тепла.
Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако столбики термометров днем постепенно достигнут 20−32 градусов тепла.