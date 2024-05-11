Дождь и порывистый ветер ожидаются в Свердловской области

По прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 мая во многих районах Свердловской области ожидается порывистый ветер до 16 метров в секунду и небольшой, местами умеренный дождь, на севере и в горах ночью с мокрым снегом. Ночные температуры установятся на отметке −2…+3 градуса.
Днем 11 мая воздух прогреется до +5…+10 градусов, 12 мая до +8…+13, 13 мая до +11…+16 (на крайнем севере области будет на 5 градусов холоднее).
«В Екатеринбурге 11 мая преимущественно без осадков, 12 мая небольшой дождь, 13 мая умеренный дождь», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Согласно предварительному прогнозу, 14 и 15 мая температура существенно не изменится и будет отставать от нормы на 2−4 градуса.