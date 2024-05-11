Дождь и порывистый ветер ожидаются в Свердловской области

По прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 мая во многих районах Свердловской области ожидается порывистый ветер до 16 метров в секунду и небольшой, местами умеренный дождь, на севере и в горах ночью с мокрым снегом. Ночные температуры установятся на отметке −2…+3 градуса.