Жители Татарстана наблюдали ночью северное сияние. Его было видно в разных частях республики — в Казани, Набережных Челнах, Тукаевском, Верхнеуслонском, Нижнекамском и других районах.
Первые снимки жители Татарстана начали публиковать еще до полуночи. Наблюдать северное сияние можно было невооруженным глазом.
Причиной необычного природного явления, наблюдать которое можно было практически на всей территории России, стала магнитная буря высшего (пятого) уровня. Она происходит на Земле 11 мая. Последний раз столь сильный магнитный шторм был зафиксирован 20 лет назад,