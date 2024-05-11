Нелегальную торговлю мороженым выявили в Нижнем Новгороде

«В ходе очередного рейда на Верхне-Волжской набережной выявлена торговля мороженным без правоустанавливающих документов. В отношении правонарушителя был составлен протокол. Все материалы направили в мировой суд для привлечения нарушителя к ответственности», — говорится в сообщении.