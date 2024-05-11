Нелегальную торговлю мороженым выявили в Нижнем Новгороде

Рейды по выявлению и пресечению случаев несанкционированной торговли проходят в Нижнем Новгороде, сообщается на странице Нижегородского района в социальной сети.
«Специалисты регулярно проводят инспекции улиц. На контроле у нас находятся уже известные участки, есть территории, по которым проводим рейды в ночное время», — рассказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.
Случаи несанкционированной торговли участились с наступлением теплого периода. Например, за апрель и май сотрудниками отдела предпринимательства и развития территории администрации района было составлено 11 протоколов.
Недобросовестные продавцы торгуют продуктами питания и иными товарами без разрешающих документов, нарушая санитарные нормы.
«В ходе очередного рейда на Верхне-Волжской набережной выявлена торговля мороженным без правоустанавливающих документов. В отношении правонарушителя был составлен протокол. Все материалы направили в мировой суд для привлечения нарушителя к ответственности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе демонтировали незаконно установленный объект торговли.