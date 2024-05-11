Весна порадует теплом и солнцем: Потепление придет в Нижний Новгород 16 мая

Весна еще успеет порадовать нижегородцев теплом и солнцем. А значит, прогулкам и отдыху на природе быть! Потепление придет уже на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.
В понедельник температура воздуха поднимется до +9 градусов. К ночи же похолодает до +1 градуса. Скорость северного ветра не превысит 2 метров в секунду. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируется. Давление составит 755−756 миллиметров ртутного столба.
Во вторник будет немного теплее. Днем ожидается +10 градусов, а ночью — +3. Скорость юго-восточного ветра также не превысит двух метров в секунду. Погода будет облачной, но без осадков.
Днем, 15 мая столбики термометров поднимутся до отметки в +13 градусов, а ночью опустятся до +3 градусов. Как и во вторник, скорость юго-восточного ветра составит два метра в секунду. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Осадков не ожидается. Давление составит 760−762 миллиметра ртутного столба.
Четверг порадует теплой и солнечной погодой. Днем ожидается +17 градусов, а ночью — +5 градусов. Средняя скорость северо-западного ветра составит два метра в секунду.
17 мая дождь принесет небольшое похолодание. Столбики термометров днем достигнут отметки в +15 градусов, ночью же они опустятся до +9 градусов. Скорость ветра составит 2 метра в секунду. А вот осадки могут достигнуть 5,6 мм.
Выходные выдадутся солнечными. В субботу днем столбики термометров поднимутся до отметки в +15 градусов, а ночью опустятся до +7 градусов. Днем в воскресенье ожидается +16 градусов, а ночью — +5 градусов. Скорость ветра в выходные не превысит двух метров в секунду.