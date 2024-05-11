«Бокс-забег» в Челябинске собрал полторы тысячи челябинцев

Порядка 1,5 тысяч любителей и профессионалов, боксеров и единоборцев пробежались по улицам Челябинска. «Бокс-забег» стал частью большого спортивного праздника бокса: 11 мая в финальный день «Кубка Танкограда» пройдут бои боксеров-любителей и вечер профессионального бокса.