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«Бокс-забег» в Челябинске собрал полторы тысячи челябинцев

В центре Челябинска прошел «Бокс-забег».

Источник: Федерация бокса Челябинской области

Порядка 1,5 тысяч любителей и профессионалов, боксеров и единоборцев пробежались по улицам Челябинска. «Бокс-забег» стал частью большого спортивного праздника бокса: 11 мая в финальный день «Кубка Танкограда» пройдут бои боксеров-любителей и вечер профессионального бокса.

Участники забега пробежали по проспекту Ленина от памятника Курчатову до пересечения со Свердловским проспектом и обратно. Дистанции — на 3 и 6 км. Первые тройки финишировавших в категориях получили призовые — общий фонд 1 млн рублей.

В Челябинске «Бокс-забег» проходит впервые, ранее они уже проходили в Сочи, Серпухове и Екатеринбурге.