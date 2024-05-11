«Бокс-забег» в Челябинске собрал полторы тысячи челябинцев

Порядка 1,5 тысяч любителей и профессионалов, боксеров и единоборцев пробежались по улицам Челябинска. «Бокс-забег» стал частью большого спортивного праздника бокса: 11 мая в финальный день «Кубка Танкограда» пройдут бои боксеров-любителей и вечер профессионального бокса.
Участники забега пробежали по проспекту Ленина от памятника Курчатову до пересечения со Свердловским проспектом и обратно. Дистанции — на 3 и 6 км. Первые тройки финишировавших в категориях получили призовые — общий фонд 1 млн рублей.
В Челябинске «Бокс-забег» проходит впервые, ранее они уже проходили в Сочи, Серпухове и Екатеринбурге.