Жители Сочи увидели северное сияние из-за сильной магнитной бури

Жители Сочи смогли наблюдать завораживающую картину в небе над курортом. Полярное сияние пришло на юг ночью 11 мая и озарило небо яркими красками.
Кадрами буро-малинового неба в социальных сетях поделились не только сочинцы. Северное сияние на юге наблюдали жители Краснодара, Анапы, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Туапсинского и Динского районов и других населенных пунктов Кубани.
Явление, по словам ученых, вызвано мощнейшей магнитной бурей.
«Магнитная буря уровня G5 является экстремально сильной. Последний раз это было в 2005 году. Но такого уровня, чтобы это продолжалось девять часов подряд, мы не наблюдали. Это очень много», — рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.