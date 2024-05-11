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Жители Сочи увидели северное сияние из-за сильной магнитной бури

Полярное сияние в небе над Сочи сняли на фото.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 82% 754 мм рт. ст. +14°

Жители Сочи смогли наблюдать завораживающую картину в небе над курортом. Полярное сияние пришло на юг ночью 11 мая и озарило небо яркими красками.

Кадрами буро-малинового неба в социальных сетях поделились не только сочинцы. Северное сияние на юге наблюдали жители Краснодара, Анапы, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Туапсинского и Динского районов и других населенных пунктов Кубани.

Явление, по словам ученых, вызвано мощнейшей магнитной бурей.

«Магнитная буря уровня G5 является экстремально сильной. Последний раз это было в 2005 году. Но такого уровня, чтобы это продолжалось девять часов подряд, мы не наблюдали. Это очень много», — рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.