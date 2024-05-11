Жители Сочи увидели северное сияние из-за сильной магнитной бури

«Магнитная буря уровня G5 является экстремально сильной. Последний раз это было в 2005 году. Но такого уровня, чтобы это продолжалось девять часов подряд, мы не наблюдали. Это очень много», — рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.