В Перми 10 мая стало самым холодным майским днем за 22 года

10 мая в Перми стало самым холодным майским днем за последние 22 года — с 24 мая 2002 года. Среднесуточная температура воздуха в краевой столице составила −0,1 градус, что более чем на 10 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.