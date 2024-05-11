В Перми 10 мая стало самым холодным майским днем за 22 года

10 мая в Перми стало самым холодным майским днем за последние 22 года — с 24 мая 2002 года. Среднесуточная температура воздуха в краевой столице составила −0,1 градус, что более чем на 10 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.
Минувшей ночью во многих районах Пермского края прошли существенные осадки в виде мокрого снега. Сформировался очередной в нынешнем мае временный снежный покров. Так, например, в Гайнах и Кудымкаре его высота достигла 7 см, в Березниках 6 см, в Губахе 5 см, в Перми — 2 см. Снегопады имели ливневый характер, а в районе аэропорта Большое Савино прошла гроза.
По прогнозам синоптиков, днем 11 мая в Прикамье сохранится облачная погода с осадками. В каких-то районах выпадут дожди, а в некоторых — мокрый снег. Температура воздуха в течение дня составит от +2 до +6 градусов.