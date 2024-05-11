Афиша на 11, 12 мая. Куда пойти в выходные дни в Перми?

11 мая
Авторский театр «Белая овца»
17.0 | А зори здесь тихие | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Красное | 12+
12.00−19.30 | Очертание времени | 12+
12.00−19.30 | Ловушка для марсианина | 12+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Холст. Масло | Выставки Сергея Швалёва | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Простые радости | К 125-летию со дня рождения Александра Дейнеки | 16+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Библиотека за стеклом: путешествие по сказкам Пушкина | 12+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Близкое прошлое | Выставка художника Михаила Павлюкевича | 12+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Дворец культуры им. М. И. Калинина
19.00 | Грачи прилетели | Одноактный пластический спектакль | 12+
Дом актёра
11.00 | Гусеничка по имени Ой | 0+
23.45 | Воланд. Беспокойная ночь | 18+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Дорога жизни | 12+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
16.00 | Блокада. Всегда со мной | Документальный фильм | 12+
17.00 | Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС | Документальный фильм | 6+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Бесприданница | 16+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 1 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
Планетарий
10.30 | Проделки Луны | 6+
12.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | Космос в объективе | 12+
19.00 | В поисках внеземных цивилизаций | 12+
Ротонда в Горьковском саду
12.00 | Пермь архитектурная | Экскурсия | 12+
Сквер им. А. С. Пушкина
16.00 | Пермь театральная | Экскурсия | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Курица | Комедия | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Шутки — утки | Иллюзионное шоу клоунов № 1 | 6+
19.00 | Comedy Magic Show Станислава Колегова | 18+
Театр «У Моста»
14.00 18.00 | Камедыя | 16+
Театр кукол
11.00, 16.00 | Дюймовочка | 0+
Театр юного зрителя
18.00 | Старушка на миллион | 18+
Театр-Театр
18.00 | Три плюс кот | Дворец молодёжи | 16+
19.00 | Пермские боги. Последний показ | Сцена-Молот | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
11.00−17.00 | Живое настоящее | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Хрупкие страницы | 12+
11.00−19.00 | Видеть будущее… | 12+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Жена Баха | 12+
21.00 | Чайная церемония с Любовью Толкалиной | 16+
12 мая
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | А зори здесь тихие | 12+
Арт-объект «Счастье не за горами»
16.00 | По старой Перми | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Красное | 12+
12.00−19.30 | Очертание времени | 12+
12.00−19.30 | Ловушка для марсианина | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Простые радости | К 125-летию со дня рождения Александра Дейнеки | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 | В некотором царстве, в Пушкинском государстве… | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
16.00 | Тайны ночных ведьм | Документальный фильм | 12+
17.00 | Невесомая. История и мечты космонавта Елены Кондаковой | Документальный фильм | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
Остановка «Завод ГСК»
12.00 | Гайва и Камгэс: город в городе | 12+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | В космические дали | 6+
15.00 | 365 дней вокруг Солнца | 6+
17.30 | Далёкие миры. Другая жизнь? | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
19.30 | Курица | Комедия | 16+
Театр «Данилин»
17.00 | Фокусы со всего Мира. Иллюзионный дуэт Марины и Михаила Бастраковых | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Камедыя | 16+
Театр кукол
11.00 | Как на машу зубки обиделись | 0+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Мой Гамлет | Монодрама | 18+
Театр юного зрителя
18.00 | Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой | 16+
Театр-Театр
19.00 | Пермские боги. Последний показ | Сцена-Молот | 16+
18.00 | Пизанская башня | Дворец молодёжи | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
12.00−18.00 | Живое настоящее | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Хрупкие страницы | 12+
11.00−19.00 | Видеть будущее… | 12+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Последняя русская царица | 12+