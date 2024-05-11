Афиша на 11, 12 мая. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Исторический парк «Россия — моя история»

10.00−19.00 | Выставки:

— Три века истории Перми | 6+

— Путь к звёздам | 6+

— Молотов. Пространство для жизни | 12+

— Билет в будущее | 12+

— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+

— Русская Голгофа | 12+

16.00 | Блокада. Всегда со мной | Документальный фильм | 12+

17.00 | Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС | Документальный фильм | 6+