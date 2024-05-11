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Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые до прибытия специальных служб спасали людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.

Источник: © РИА Новости

Автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным ГСУ СК РФ по городу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего автобуса.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что очевидцы «самоотверженно и без раздумий» начали спасать людей, заблокированных внутри автобуса. Капитан прогулочного судна Ян Карасев помог перебраться пострадавшим на его катер, а трое уроженцев Дагестана, рискуя собственной жизнью, прыгнули в воду.

СК