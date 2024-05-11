Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

Автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным ГСУ СК РФ по городу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего автобуса.
«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что очевидцы «самоотверженно и без раздумий» начали спасать людей, заблокированных внутри автобуса. Капитан прогулочного судна Ян Карасев помог перебраться пострадавшим на его катер, а трое уроженцев Дагестана, рискуя собственной жизнью, прыгнули в воду.