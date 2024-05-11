Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

Автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным ГСУ СК РФ по городу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего автобуса.