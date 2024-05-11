Октябрьский мост в Новосибирске: ремонт идет полным ходом

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет полным ходом, работы ведутся круглосуточно и строго по графику. В мэрии города рассказали о текущем прогрессе работ на объекте.



На данный момент завершено уширение тротуарной части моста на первом и третьем пролетах, на втором и четвертом пролетах идет подготовка к аналогичным работам. Также рабочие готовятся к укладке выравнивающего слоя проезжей части и демонтируют старые деформационные швы, чтобы заменить их новыми.



В городской администрации напомнили, что завершение ремонта Октябрьского моста запланировано на конец текущего года.