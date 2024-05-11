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Октябрьский мост в Новосибирске: ремонт идет полным ходом

Завершение ремонта запланировано на конец текущего года.

Источник: мэрия города Новосибирска

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет полным ходом, работы ведутся круглосуточно и строго по графику. В мэрии города рассказали о текущем прогрессе работ на объекте.

На данный момент завершено уширение тротуарной части моста на первом и третьем пролетах, на втором и четвертом пролетах идет подготовка к аналогичным работам. Также рабочие готовятся к укладке выравнивающего слоя проезжей части и демонтируют старые деформационные швы, чтобы заменить их новыми.

В городской администрации напомнили, что завершение ремонта Октябрьского моста запланировано на конец текущего года.

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