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В южной половине Краснодарского края ожидается шторм

Штормовое предупреждение по сильному ветру, дождю, ливню, грозе и граду объявлено в Краснодарском крае региональным ГУ МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, весь комплекс неблагоприятных явлений ожидается в южной половине Кубани вечером 11 мая.

Прогнозируется, что сильная непогода продлится почти 2 суток — до утра 13 мая включительно. Жителей и гостей края призывают соблюдать меры безопасности, в том числе следить за смс-сообщениями от МЧС и информацией в СМИ. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить спасателям по номерам 112, 01 и 101.

Ранее «МК на Кубани» о прогнозе погоды в регионе на эту субботу.

МЧС