В южной половине Краснодарского края ожидается шторм

Прогнозируется, что сильная непогода продлится почти 2 суток — до утра 13 мая включительно. Жителей и гостей края призывают соблюдать меры безопасности, в том числе следить за смс-сообщениями от МЧС и информацией в СМИ. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить спасателям по номерам 112, 01 и 101.